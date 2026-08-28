La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este viernes, 28 de agosto de 2026 es de 12,68 euros y fijan un total de 633.499 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1,12%.

En los últimos 10 días, Banco Santander encadenó cuatro caídas, rebotó dos jornadas y después alternó; el saldo final es negativo, con cierta volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se sitúa en un 21.65%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 29.79%. Dado que 21.65% es menor que 29.79%, esto indica que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con la volatilidad observada en la última semana.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 12.57B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35 (ticker: SAN), con sede social en Santander (Cantabria) y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a servicios bancarios y financieros, ofreciendo cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y soluciones de pagos a particulares y empresas.

Su línea de negocio principal es la banca minorista y comercial, complementada por banca corporativa y de inversión (SCIB), pagos (PagoNxt), gestión de patrimonios y banca digital (Openbank). Fundado en 1857, opera sobre todo en Europa y América, cuenta con más de 200.000 empleados y alrededor de 160 millones de clientes y forma parte también del Euro Stoxx 50.

Contenido generado por inteligencia artificial.