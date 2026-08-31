El 31 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en España con un precio de 20.29 euros por unidad en el IBEX 35. Durante esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 145,247 acciones, lo que representa una leve variación del 0.05% en comparación con el día anterior.

En los últimos diez días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista, con seis jornadas de subida y cuatro de descenso; tras una corrección a mitad del periodo, recuperó impulso y cerró con dos avances seguidos, indicando una tendencia general positiva pese a cierta volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola durante la última semana ha registrado un 7.92%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 14.04%. Al comparar ambas cifras, el 7.92% es menor que el 14.04%, lo que indica que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, en el corto plazo, la compañía ha tenido menos variaciones y ha mostrado un desempeño más predecible.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizante del Ibex 35. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad —y gas en algunos mercados—, con liderazgo en energías renovables (eólica, solar e hidráulica).

Su negocio se articula en redes, renovables (onshore y offshore) y clientes/retail y soluciones energéticas. Datos de interés: líder global en eólica, presencia destacada en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), e inversiones en redes inteligentes, almacenamiento e hidrógeno verde.

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