Este lunes, 18 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 18,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 308.823. Esta cifra refleja una variación del -0,21% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA encadenó subidas, luego caídas, un breve rebote y un retroceso final, con tantos avances como descensos; balance neutro y sin tendencia definida. Durante la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en 15.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 29.55%. Al ser 15.65% menor que 29.55%, podemos concluir que BBVA ha experimentado menos variaciones en su desempeño reciente, sugiriendo una tendencia más consolidada y menos inestabilidad en su mercado a corto plazo. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.