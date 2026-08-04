La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este martes, 4 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,58 euros y registran un volumen de 871609 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,1% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, la cotización de Banco Santander mostró un sesgo alcista con 7 avances y 3 retrocesos, tras cierta volatilidad intermedia y un cierre con cuatro subidas consecutivas que refuerzan un impulso positivo reciente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco Santander se ha situado en 25.00%, lo cual es inferior a su volatilidad anual de 30.12%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones y un mayor control en las fluctuaciones de su valor en el mercado.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,58 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.