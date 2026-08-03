Este 3 de agosto de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) abren en el IBEX 35 a un precio de 12.48 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 1,199,466 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.32% en comparación con el cierre del día anterior, reflejando el dinamismo del mercado en el sector bancario español.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró un sesgo alcista: 7 avances y 3 retrocesos, con dos caídas consecutivas a mitad de periodo y un cierre con tres subidas seguidas que refuerzan el impulso.

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La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se situó en 26.03%. Al compararla con su volatilidad anual de 30.14%, observamos que la cifra semanal es menor, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esta tendencia sugiere que, en el corto plazo, el banco ha experimentado menos variaciones en su desempeño económico en comparación con el comportamiento más errático de los últimos doce meses.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.