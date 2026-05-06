La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este miércoles, 6 de mayo de 2026 es de 3,34 euros y documentan un total de 1.051.399 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 2,2%. Comenzó con tres jornadas de descenso, se recuperó con cuatro alzas consecutivas, sufrió un retroceso puntual y cerró con dos avances, dejando un saldo neto positivo y un sesgo alcista a corto plazo. En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 22.28%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 28.78%. Comparando ambas cifras, el 22.28% es menor que el 28.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Esta estabilidad sugiere que las variaciones en su valor en la última semana han sido menos pronunciadas en comparación con su desempeño a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión. Banco de Sabadell es una entidad financiera española fundada en 1881 e integrante del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid. Se dedica a la banca universal, con especial foco en empresas y pymes y “produce” productos financieros como cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, inversión, seguros (vía alianzas) y banca digital. Opera también a través de TSB en el Reino Unido; destacan su larga trayectoria y su peso en el sistema financiero español.