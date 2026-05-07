La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 7 de mayo de 2026 es de 3,37 euros y documentan un total de 961.373 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,29%. La cotización de Banco de Sabadell S.A encadenó dos descensos, luego cuatro alzas, una leve corrección y tres subidas finales, dejando un balance claramente alcista y un impulso en mejora pese a la volatilidad intermedia. Durante la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en 16.12%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 28.72%. Dado que 16.12% es menor que 28.72%, esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, mostrando menos variaciones en comparación con la volatilidad anual registrada. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión. Banco de Sabadell es una entidad financiera española fundada en 1881 e integrante del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid. Se dedica a la banca universal, con especial foco en empresas y pymes y “produce” productos financieros como cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, inversión, seguros (vía alianzas) y banca digital. Opera también a través de TSB en el Reino Unido; destacan su larga trayectoria y su peso en el sistema financiero español.