En la apertura de mercados de este jueves, 28 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 2,91 euros y registran un volumen de 2404115 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,07% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró una caída inicial de dos sesiones, un repunte de tres y luego movimientos alternos con predominio vendedor al final; pese a la volatilidad, el balance global resultó prácticamente plano.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Banco de Sabadell se sitúa en un 23.36%, mientras que su volatilidad anual es de 27.92%. Dado que 23.36% es menor que 27.92%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,04 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.