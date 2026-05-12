Este martes, 12 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,24 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.083.081. Esta cifra refleja una variación del -1,22% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A arrancó con tres subidas, corrigió, encadenó otras tres alzas y cerró con tres caídas, dejando un saldo ligeramente positivo pero con presión vendedora al final. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 27.58 %, lo que es relativamente menor que su volatilidad anual del 28.11 %. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es inferior a la anual. La reducción en la volatilidad sugiere una menor variabilidad en su desempeño reciente en comparación con el año completo. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo. Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.