En la apertura de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,34 euros y registran un volumen de 669752 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,54% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró una clara tendencia alcista, con avances en 8 de 10 sesiones y solo retrocesos puntuales, lo que sugiere fortaleza y baja volatilidad. La volatilidad económica de Banco de Sabadell durante la última semana es del 27.12%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 28.16%. Dado que la volatilidad semanal es menor que la anual, esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con el pasado reciente. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final se eleva a 1.83B, la cual se convierte en un fondo de inversión significativo para la compañía. Banco Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35 con sede social en Alicante y centro operativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la intermediación financiera y ofrece productos y servicios como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión y soluciones de pago. Su actividad se orienta a la banca minorista, pymes y corporativa, banca privada, financiación especializada, pagos y la distribución de seguros, con presencia también en el Reino Unido a través de TSB. Fundado en 1881 en Sabadell, cotiza en BME con el ticker SAB y es uno de los principales bancos españoles por volumen de clientes y activos.