Este 13 de mayo de 2026, el mercado español observa un notable movimiento en las acciones del Banco de Sabadell (SAB), que se negocian a 3.30 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación que asciende a 475,055 acciones, este precio representa una variación del 1.26% en comparación con el día anterior, lo que indica un dinamismo significativo en la cotización de la entidad bancaria. En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró una ligera tendencia alcista con 6 avances y 4 retrocesos: empezó con impulso, repuntó a mitad de periodo, encadenó luego tres caídas seguidas y cerró con un rebote, reflejando volatilidad pero balance final positivo. En la última semana, la volatilidad económica de Banco de Sabadell se situó en 27.67%, lo que es menor que la volatilidad anual del 28.06%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, mostrando menos variaciones en comparación con el comportamiento general del Banco. La disminución en la volatilidad semanal sugiere un entorno más predecible en el corto plazo, lo que podría ser un signo positivo para los inversores. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo. Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.