Este 9 de abril de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.23 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 1,316,607 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.40% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones y una disminución en 3, mientras que se mantuvo estable en 1 día. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, con un impulso que podría indicar confianza por parte de los inversores. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 33.84%, lo que es superior a su volatilidad anual del 31.03%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el mercado. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. La entidad ha expandido su presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.