En el inicio de la jornada del 27 de mayo de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) se posicionan en 3.00 euros por unidad en el IBEX 35, con un notable volumen de negociación que alcanza los 6,404,123 títulos. Este dato representa una variación positiva del 2.04% en comparación con el día anterior, lo que indica un interés renovado por parte de los inversores en la entidad financiera.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A. fue mayormente alcista: seis subidas y cuatro caídas, con retrocesos agrupados al inicio y a mitad del periodo y cierre con balance neto positivo pese a cierta volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un alarmante 96.31%, lo cual es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.15%. Este dato indica que la acción ha tenido un comportamiento inestable y ha experimentado muchas variaciones en su valor en el corto plazo, en comparación con su estabilidad a lo largo del último año. Estos números reflejan la alta incertidumbre que rodea al banco en este momento.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,87 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.