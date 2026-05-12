En la apertura de mercados de este martes, 12 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,84 euros y registran un volumen de 199935 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,98% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica alternó movimientos con ligera predominancia de subidas, una pausa de estabilidad hacia el final y un cierre a la baja, reflejando volatilidad con leve sesgo alcista. En la última semana, Telefónica ha experimentado una volatilidad del 14.24%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 24.03%. Dado que el 14.24% es menor que el 24.03%, se puede concluir que la empresa ha tenido menos variaciones en su cotización recientemente, reflejando un periodo de mayor estabilidad en su desempeño económico. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.