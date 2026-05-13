La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este miércoles, 13 de mayo de 2026 es de 3,85 euros y fijan un total de 216.927 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,39%. En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica fue volátil, con alternancias frecuentes, un breve tramo de subidas a mitad de periodo, una pausa de estabilidad cerca del final y un ligero avance neto. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 13.30%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 23.99%. Dado que el 13.30% es menor que el 23.99%, se puede concluir que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las variaciones presentes en el mercado, la volatilidad reciente indica una tendencia más calmada en comparación con su comportamiento a largo plazo. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.