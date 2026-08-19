En el inicio de la jornada del 19 de agosto de 2026, las acciones de Telefónica, empresa líder en Servicios de Telecomunicaciones Diversificados, se están negociando a 3.69 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación de 197,505 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.33% respecto al día anterior, evidenciando la estabilidad del valor en un mercado en constante cambio.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró un sesgo alcista, con seis subidas y cuatro bajadas y sin jornadas planas.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en 8.67%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 25.35%. Dado que 8.67% es menor que 25.35%, esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, sugiriendo una reducción en las variaciones de su precio en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, ya que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo conectividad fija y móvil, banda ancha y televisión de pago.

Produce y gestiona redes e infraestructuras (fibra y 5G) y soluciones digitales como cloud, ciberseguridad, IoT y servicios mayoristas. Su línea de negocio abarca clientes residenciales, empresas y el segmento mayorista; fundada en 1924, es un actor clave del sector y referente en innovación y sostenibilidad.