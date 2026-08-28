La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este viernes, 28 de agosto de 2026 es de 3,65 euros y fijan un total de 252.889 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,03%.

La cotización de Banco de Sabadell S.A mostró un comportamiento lateral: inició con alza, retrocedió dos sesiones, encadenó tres subidas, luego tres caídas y cerró con repunte; balance casi plano y volatilidad a corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell ha sido del 15.94%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 27.49%. Esto indica que, aunque en la última semana hubo fluctuaciones, el comportamiento del banco es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.83B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el IBEX 35; tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista, de empresas y corporativa, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros en alianza y servicios de banca digital.

Su línea de negocio destaca por el fuerte enfoque en pymes y comercio exterior, junto con tesorería, trade finance, factoring y leasing, además de su actividad en el Reino Unido (TSB) y México. Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), es uno de los principales bancos españoles por activos, con amplia red física y canales digitales y compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

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