La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este viernes, 28 de agosto de 2026 es de 13,2 euros y documentan un total de 94.146 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,8%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA tuvo un desempeño mixto: empezó estable, encadenó dos caídas, rebotó tres jornadas, luego una caída y una pausa y cerró con un repunte; en total, 4 avances, 4 retrocesos y 2 sin cambios.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en 15.52%, mientras que su volatilidad anual es de 24.61%. Dado que 15.52% es menor que 24.61%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas en el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.79B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca minorista y de empresas y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca de particulares y corporativa, gestión de activos, seguros, pagos y banca digital (imagin). Es una de las mayores entidades por activos en España, forma parte del Ibex 35, integra Banco BPI en Portugal y, tras la fusión con Bankia (2021), atiende a millones de clientes; su principal accionista es CriteriaCaixa (Fundación “la Caixa”).

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