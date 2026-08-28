En la apertura de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,77 euros y registran un volumen de 7262 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,54% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró un comportamiento mixto con ligera predominancia de descensos, una breve pausa de estabilidad a mitad del período y un rebote al final tras una fase bajista.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se situó en 9.66%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 21.81%. Comparando ambas cifras, la volatilidad semanal es menor que la anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de la inestabilidad frecuente en el mercado, Enagás ha mostrado un patrón más constante en un periodo más extendido.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, lo que refleja la situación después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el operador del sistema gasista español y cotiza en el Ibex 35. Se dedica a transportar gas natural y a operar plantas de GNL y almacenamientos; no produce hidrocarburos, sino servicios de infraestructura y operación.

Su línea de negocio principal es la red básica de gas (más de 11.000 km de gasoductos) y varias plantas de regasificación en España, junto con participaciones en infraestructuras internacionales como TAP y DESFA. Entre sus datos de interés: impulsa gases renovables e hidrógeno (H2Med), mantiene una política de dividendos estable y orienta su estrategia a la transición energética.

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