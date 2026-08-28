Este 28 de agosto de 2026, las acciones del banco BBVA se cotizan a 24.94 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 213,716 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.14% en comparación con el cierre del día anterior, lo que destaca el interés de los inversores en el rendimiento del banco en la presente jornada.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró alta volatilidad y equilibrio entre avances y retrocesos (5 y 5), sin tendencia definida y concluyendo con una sesión positiva.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, BBVA ha presentado una volatilidad del 18.48%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.91%. Esto indica que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en el último año, reflejando menos variaciones en comparación con su tendencia general. La diferencia en estas cifras sugiere un periodo de tranquilidad relativa en el contexto financiero reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,07 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final es de 10.05B, que se obtiene después de deducir todos los gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35, con sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid. Se dedica a la banca y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y servicios de banca digital.

Su línea de negocio incluye banca minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y pagos. Opera sobre todo en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; destaca por su digitalización y sus orígenes se remontan a 1857.

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