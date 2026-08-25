La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este martes, 25 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 27,07 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 90.405. Esta cifra refleja una variación del -0,07% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un comportamiento mixto: caída inicial, racha de alzas, alternancia y cierre con tres descensos seguidos, dejando un balance casi plano y un sesgo bajista al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol ha sido del 29.12%, lo que es menor que la volatilidad anual del 31.27%. Esto indica que el comportamiento de la empresa ha sido mucho más estable en el último año, ya que las variaciones recientes son inferiores a las observadas a lo largo de un periodo más prolongado.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,14 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid (Campus Repsol) y una de las 35 empresas del Ibex 35. Su actividad abarca exploración y producción de petróleo y gas, refino y química y la comercialización de combustibles, electricidad y gas, además de proyectos de energías renovables.

Produce combustibles (gasolinas, diésel y queroseno), GLP, lubricantes, productos petroquímicos, así como electricidad y energía renovable. Presente en más de 30 países, opera una amplia red de estaciones de servicio y mantiene el objetivo de cero emisiones netas en 2050.

Contenido generado por inteligencia artificial.