La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este jueves, 27 de agosto de 2026 es de 26,75 euros y fijan un total de 32.582 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,52%.

En los últimos 10 días, Repsol registró tres alzas iniciales, una corrección, un breve rebote y luego cinco caídas consecutivas, cerrando el periodo con balance claramente negativo y sesgo bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

Durante la última semana, Repsol ha registrado una volatilidad del 27.09%, que es inferior a la volatilidad anual del 31.21%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, lo que sugiere una menor variación en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,14 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.76B, lo que representa el monto que queda como fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética con sede en Madrid (Campus Repsol). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía. Produce combustibles, gas, GLP, lubricantes, petroquímicos y electricidad.

Su actividad se organiza en Upstream, Industrial (refino, química y trading), Cliente (estaciones de servicio y productos) y Generación baja en carbono/Renovables. Es una empresa del Ibex 35, con presencia internacional y fue pionera en fijar el objetivo de cero emisiones netas para 2050, impulsando proyectos eólicos y solares.

Contenido generado por inteligencia artificial.