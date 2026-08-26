Este miércoles, 26 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 26,47 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 130.623. Esta cifra refleja una variación del -1,67% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, la cotización comenzó con un claro impulso alcista, tuvo una corrección, repuntó levemente y concluyó con cuatro caídas consecutivas, cerrando con sesgo bajista y pérdida de impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana es del 28.07%, mientras que la volatilidad anual se sitúa en el 31.31%. Al comparar ambas cifras, observamos que la volatilidad semanal (28.07%) es menor que la volatilidad anual (31.31%). Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que pueda haber experimentado recientemente, el comportamiento de Repsol es mucho más estable en comparación con lo que ha sido durante el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,14 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.76B, lo que representa el monto que queda como fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética con sede en Madrid (Campus Repsol). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía. Produce combustibles, gas, GLP, lubricantes, petroquímicos y electricidad.

Su actividad se organiza en Upstream, Industrial (refino, química y trading), Cliente (estaciones de servicio y productos) y Generación baja en carbono/Renovables. Es una empresa del Ibex 35, con presencia internacional y fue pionera en fijar el objetivo de cero emisiones netas para 2050, impulsando proyectos eólicos y solares.

Contenido generado por inteligencia artificial.