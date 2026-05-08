En la última semana, el tipo de cambio EUR/GBP avanzó 0.15%, pero en el último año acumula una variación de -0.27%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual débil. Este viernes, 8 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8648 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,05%. La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un aumento en su valor. Esta mejora ha generado un optimismo entre los inversores, quienes están más dispuestos a participar en el mercado. Sin embargo, es importante mantener un seguimiento constante, ya que cualquier cambio en el entorno económico podría influir en esta tendencia. La estabilidad actual podría ser un buen indicativo, pero siempre conviene estar alerta ante posibles fluctuaciones. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.00%, que es menor que la volatilidad anual del 4.09%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.