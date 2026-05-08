La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026 en México es de 20.27 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.31 pesos y un mínimo de 20.31 pesos. La cotización del euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un 1,01% y en el último año acumuló un descenso del 7,21%. En los últimos 10 días el euro mostró sesgo alcista, con seis avances y cuatro retrocesos, sin jornadas planas; destacó una racha de tres subidas a mitad de periodo, un bache de dos caídas seguidas cerca del final y cierre en alza. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.84%, es menor que la volatilidad anual de 7.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha ido en aumento, lo que refleja una mejora en su fortaleza en el mercado. La tendencia ha sido sostenida y probablemente influenciada por factores económicos favorables en la Eurozona. Esta dinámica proporciona una oportunidad para los inversores que buscan capitalizar en el crecimiento del Euro. En resumen, la tendencia positiva sugiere un posible fortalecimiento continuado del Euro en el corto plazo. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.