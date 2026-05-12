Este martes, 12 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE)se negocian a 19,46 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 193.324. Esta cifra refleja una variación del -0,79% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró alta volatilidad sin tendencia, con 5 subidas y 5 bajadas, rachas máximas de dos jornadas y cierre a la baja. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se situó en un 11.75%, que es menor que la volatilidad anual del 15.05%. Esto sugiere que el comportamiento de la empresa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, indicando menos variaciones en sus precios y una mayor previsibilidad en su desempeño financiero. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión. Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica. Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.