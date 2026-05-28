En el día de hoy, 28 de mayo de 2026, las acciones de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE) han abierto en España con un precio de 19.64 euros por unidad en el índice IBEX 35. Este movimiento ha sido acompañado por un volumen de negociación de 291,404 acciones, lo que representa una ligera variación del -0.25% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró sesgo alcista con seis subidas y cuatro caídas; tras un tramo de impulso a mitad del periodo, las dos últimas sesiones negativas apuntan a pérdida de inercia, aunque el balance general sigue favorable.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 12.04%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 14.98%. Al comparar ambas cifras, observamos que la volatilidad de la última semana es menor que la anual, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en este periodo reciente en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,25 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica.

Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.