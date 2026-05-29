La cotización de las activos de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este viernes, 29 de mayo de 2026 es de 19,56 euros y fijan un total de 247.964 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,1%.

La cotización de Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista: cuatro alzas iniciales, una corrección, dos nuevas subidas, dos caídas consecutivas y un repunte final, dejando un balance positivo con ligera pérdida de impulso al cierre.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana es del 12.43%, lo que es menor que la volatilidad anual del 14.97%. Esto sugiere que el comportamiento de la empresa ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente indica menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica.

Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.