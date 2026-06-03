En la apertura de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,6 euros y registran un volumen de 195711 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,26% en comparación con el día previo.

Iberdrola S.A. alternó al inicio, encadenó cuatro caídas seguidas y rebotó en las dos últimas sesiones, dejando un balance neto casi plano y una volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

Durante la última semana, Iberdrola ha mostrado una volatilidad del 11.14%, que es inferior a su volatilidad anual del 14.96%. Esto indica que su comportamiento se ha mantenido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere una fase de menor incertidumbre y fluctuaciones en el valor de sus acciones.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de considerar los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 5.61B, convirtiéndose en un importante fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Genera, distribuye y comercializa electricidad y gas; produce sobre todo energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de ciclos combinados y almacenamiento.

Sus líneas de negocio clave son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; cotiza en el Ibex 35 (IBE) y es referente en la transición energética.