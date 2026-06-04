Este 4 de junio de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) han iniciado la jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 19.44 euros por unidad. Durante el día, se ha registrado un volumen de negociación de 173,332 acciones, lo que indica una ligera variación del -0.33% en comparación con la sesión anterior.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró predominio de caídas: breve repunte al inicio, racha bajista prolongada en la mitad, un alza puntual posterior y cierre más débil que al comienzo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido de 8.99%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en 14.94%. Dado que 8.99% es menor que 14.94%, esto indica que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de considerar los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 5.61B, convirtiéndose en un importante fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Genera, distribuye y comercializa electricidad y gas; produce sobre todo energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de ciclos combinados y almacenamiento.

Sus líneas de negocio clave son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; cotiza en el Ibex 35 (IBE) y es referente en la transición energética.