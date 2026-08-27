La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Hoy, 27 de agosto de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) se abren en el IBEX 35 a un precio de 13.23 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 62,949 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.19% respecto al día anterior, en un contexto de fluctuaciones en el mercado español.

Caixabank SA mostró un saldo neto positivo en los últimos 10 días: inicio con avance y pausa, dos caídas seguidas, luego tres subidas, breve estabilidad, corrección puntual y cierre al alza, con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 14.73%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 24.63%. Esto significa que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.79B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca minorista y de empresas y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca de particulares y corporativa, gestión de activos, seguros, pagos y banca digital (imagin). Es una de las mayores entidades por activos en España, forma parte del Ibex 35, integra Banco BPI en Portugal y, tras la fusión con Bankia (2021), atiende a millones de clientes; su principal accionista es CriteriaCaixa (Fundación “la Caixa”).

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