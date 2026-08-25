La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 25 de agosto de 2026 es de 13,36 euros y fijan un total de 326.524 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,72%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un sesgo alcista: 6 subidas, 3 caídas y 1 sesión plana, con un bache a mitad de periodo y un cierre con cuatro alzas seguidas que apuntan a momentum positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en 21.28%, lo que es menor que su volatilidad anual del 24.67%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, sugiriendo que ha experimentado menos variaciones recientes en su valor. La diferencia entre ambas cifras refleja un período de relativa calma en los mercados respecto a su desempeño a largo plazo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,36 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia y cuenta con sedes operativas en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca universal, ofreciendo principalmente servicios de banca minorista y de empresas y “produce” servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión y seguros.

Su línea de negocio integra banca, pagos y consumo, gestión de activos (CaixaBank Asset Management) y seguros (VidaCaixa y la distribución de SegurCaixa Adeslas), con fuerte apuesta por la digitalización. Datos de interés: es líder por activos y clientes en España, controla Banco BPI en Portugal y su principal accionista es CriteriaCaixa (vinculada a la Fundación “la Caixa”).

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