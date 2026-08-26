La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este miércoles, 26 de agosto de 2026 es de 13,19 euros y documentan un total de 132.660 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,11%.

Caixabank SA registró en los últimos 10 días un balance levemente positivo: comenzó con impulso alcista, hizo una pausa, sufrió una corrección, se recuperó durante tres sesiones y cerró con dos caídas consecutivas, señal de volatilidad y de impulso debilitado al final.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 21.93%, mientras que su volatilidad anual es del 24.67%. Dado que 21.93% es menor que 24.67%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido más estable en la última semana en comparación con su desempeño a lo largo del último año, lo que sugiere menos variaciones en sus precios recientemente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.79B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca minorista y de empresas y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca de particulares y corporativa, gestión de activos, seguros, pagos y banca digital (imagin). Es una de las mayores entidades por activos en España, forma parte del Ibex 35, integra Banco BPI en Portugal y, tras la fusión con Bankia (2021), atiende a millones de clientes; su principal accionista es CriteriaCaixa (Fundación “la Caixa”).

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