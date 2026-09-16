En la apertura de mercados de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 13,24 euros y registran un volumen de 141920 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,65% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró predominio bajista (6 caídas y 4 subidas), con una racha descendente, un rebote de dos sesiones y un repunte final, dejando un balance aún negativo.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se situó en un 13.33%. Comparada con la volatilidad anual del 24.51%, se puede observar que la volatilidad semanal es menor. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, contrariamente a lo que se podría esperar si la volatilidad semanal fuese mayor.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,52 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deductar los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que corresponde al fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el IBEX 35, con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal y “produce” servicios financieros: cuentas, préstamos e hipotecas, inversión y ahorro, seguros, pagos y financiación al consumo.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros y pensiones (VidaCaixa), pagos y consumo (CaixaBank Payments & Consumer) y microcréditos (MicroBank), con presencia en Portugal vía Banco BPI. Datos de interés: líder en España por activos y clientes tras la fusión con Bankia (2021), amplia red física y digital (imagin), accionariado de referencia de CriteriaCaixa y una participación relevante del Estado.

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