Este martes, 15 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 13,06 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 124.286. Esta cifra refleja una variación del -0,83% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, Caixabank SA inició con dos sesiones al alza, encadenó cuatro jornadas de retrocesos, rebotó en las dos siguientes y volvió a caer en las dos finales, dejando un balance ligeramente negativo y con predominio vendedor.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 12.93%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 24.52%. Dado que el 12.93% es menor que el 24.52%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,52 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deductar los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que corresponde al fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el IBEX 35, con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal y “produce” servicios financieros: cuentas, préstamos e hipotecas, inversión y ahorro, seguros, pagos y financiación al consumo.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros y pensiones (VidaCaixa), pagos y consumo (CaixaBank Payments & Consumer) y microcréditos (MicroBank), con presencia en Portugal vía Banco BPI. Datos de interés: líder en España por activos y clientes tras la fusión con Bankia (2021), amplia red física y digital (imagin), accionariado de referencia de CriteriaCaixa y una participación relevante del Estado.

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