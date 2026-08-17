Este lunes, 17 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,96 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 31.467. Esta cifra refleja una variación del -0,12% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Caixabank SA mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días, con 7 avances y 3 retrocesos en tramos escalonados, dejando un balance final claramente positivo pese a correcciones puntuales.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 8.87%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 24.76%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puedan haber ocurrido recientemente, el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con el rendimiento del último año. La diferencia en estas cifras sugiere que CaixaBank ha experimentado menos variaciones en su cotización en la última semana.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.79B, que es el fondo de inversión restante para la empresa.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español del Ibex 35, con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca minorista y de empresas y ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, fondos e instrumentos de ahorro e inversión.

Su negocio se articula en retail, pymes y empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y pagos. Datos de interés: tras la fusión con Bankia en 2021 es líder en España por cuota doméstica, con amplia red de oficinas y canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y con CriteriaCaixa/Fundación la Caixa como accionista de referencia.