En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 12,96 euros y registran un volumen de 78393 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Caixabank SA presentó un sesgo alcista, con rachas de subidas en el tramo central, breves pausas de estabilidad y un cierre más débil tras un retroceso final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido de 7.02%, en comparación con una volatilidad anual del 24.76%. Dado que 7.02% es menor que 24.76%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank es mucho más estable en el último año, lo que sugiere que ha experimentado menos variaciones en su rendimiento reciente en comparación con la volatilidad observada a lo largo de los últimos doce meses.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia y cuenta con sedes operativas en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca universal, ofreciendo principalmente servicios de banca minorista y de empresas y “produce” servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión y seguros.

Su línea de negocio integra banca, pagos y consumo, gestión de activos (CaixaBank Asset Management) y seguros (VidaCaixa y la distribución de SegurCaixa Adeslas), con fuerte apuesta por la digitalización. Datos de interés: es líder por activos y clientes en España, controla Banco BPI en Portugal y su principal accionista es CriteriaCaixa (vinculada a la Fundación “la Caixa”).