Este 27 de agosto de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) han iniciado su jornada en el mercado español con un precio de apertura de 24.96 euros por unidad, según datos del IBEX 35. En esta primera fase de la negociación, se ha registrado un volumen de transacciones de 93,400 acciones, lo que representa una variación del 0.04% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró sesgo alcista: 6 jornadas al alza y 4 a la baja, con alternancia inicial, breve corrección a mitad de periodo y cierre con dos subidas consecutivas, lo que apunta a un impulso positivo.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 15.73%, cifra que es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.92%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una reducción en la variabilidad de sus resultados en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,07 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final es de 10.05B, que se obtiene después de deducir todos los gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35, con sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid. Se dedica a la banca y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y servicios de banca digital.

Su línea de negocio incluye banca minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y pagos. Opera sobre todo en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; destaca por su digitalización y sus orígenes se remontan a 1857.

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