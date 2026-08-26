La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 24,86 euros y registran un volumen de 374829 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,69% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista (6 subidas y 4 bajadas), alta alternancia, rachas breves de dos días y sin jornadas planas; terminó con tono positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 16.75%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 29.97%. Dado que 16.75% es menor que 29.97%, esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana es mucho más estable en comparación con su comportamiento durante el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,07 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final es de 10.05B, que se obtiene después de deducir todos los gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35, con sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid. Se dedica a la banca y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y servicios de banca digital.

Su línea de negocio incluye banca minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y pagos. Opera sobre todo en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; destaca por su digitalización y sus orígenes se remontan a 1857.

Contenido generado por inteligencia artificial.