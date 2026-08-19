En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 24,87 euros y registran un volumen de 145594 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,04% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo claramente alcista: 7 avances, 2 retrocesos y 1 sesión estable, con 4 subidas iniciales, una pausa intermedia, nuevo impulso y cierre con ligera corrección.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana fue del 4.25%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en 29.93%. Al comparar ambas cifras, observamos que el 4.25% es significativamente menor que el 29.93%, lo que indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,95 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que corresponde a un fondo de inversión.

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La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid; se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, préstamos, tarjetas, pagos, inversión y seguros.

Su negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera sobre todo en España, México, Sudamérica y Turquía; atiende a decenas de millones de clientes, surgió de la fusión BBV-Argentaria (1999, orígenes en 1857) y destaca por digitalización y sostenibilidad (ticker: BBVA).