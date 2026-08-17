La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este lunes, 17 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 24,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 161.921. Esta cifra refleja una variación del -0,44% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista, con más sesiones de avance que de caída y una jornada estable; el saldo es moderadamente positivo, aunque el cierre reciente evidenció cierta presión vendedora.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 4.97%, significativamente menor que la volatilidad anual del 29.94%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. Esta disminución en la volatilidad reciente sugiere un periodo de mayor calma en el comportamiento del mercado para BBVA.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,95 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de bienes y servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Posteriormente, la ganancia final asciende a 10.05B, que se obtiene al deducir todos los gastos y permite establecer un fondo de inversión robusto.

La historia de BBVA

BBVA es una de las 35 empresas españolas del Ibex 35, con sede corporativa en Madrid (Ciudad BBVA, “La Vela”). Es un grupo bancario que ofrece servicios financieros: banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros.

Produce y distribuye productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros, con fuerte enfoque digital. Tiene presencia relevante en España, México, Sudamérica y Turquía; sus orígenes se remontan a 1857 en Bilbao.