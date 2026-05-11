En la apertura de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,92 euros y registran un volumen de 191735 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia alcista con seis avances, tres retrocesos y un cierre estable, señalando impulso positivo con breves correcciones. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA alcanzó un 40.90%, superando significativamente la volatilidad anual del 29.68%. Este aumento en la volatilidad indica que el comportamiento de BBVA es inestable y presenta numerosas variaciones en su rendimiento a corto plazo, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores y en el mercado en general. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final es de 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA es un grupo bancario español con sede en la Ciudad BBVA (Madrid). Se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros, pagos y gestión de activos; su línea de negocio abarca banca minorista, corporativa y de inversión. Cotiza en el Ibex 35 (ticker: BBVA) y opera principalmente en España, México, Turquía y varios países de América del Sur, con fuerte foco digital y en finanzas sostenibles. Surgió de la fusión de Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria (1999) y es uno de los mayores bancos de la eurozona por activos.