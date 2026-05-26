Este 2026-05-26, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) se abren en el IBEX 35 a un precio de 3.50 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza los 2,529,307 títulos. Esta cifra representa una variación del 0.37% en comparación con el día anterior, consolidando al banco en un entorno financiero activo en España.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A tuvo un inicio alcista, un breve retroceso en la parte central y luego seis sesiones seguidas de subidas, cerrando el periodo con clara tendencia al alza e impulso comprador.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 19.31%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 27.91%. Dado que 19.31% es menor que 27.91%, esto indica que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de las fluctuaciones recientes.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,5 euros el y un mínimo de 2,98 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.