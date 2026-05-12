Este martes, 12 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 86.78 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,07%. La cotización entre el euro y el rublo ruso se debilitó, con una variación de -1.18% en la última semana y de -5.95% en el último año, lo que confirma una tendencia bajista. La cotización del rublo hoy presenta una tendencia positiva, continuando con el aumento observado en los días anteriores. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual. El análisis sugiere que la estabilidad de la cotización podría estar influenciada por factores internos y externos que han favorecido la confianza en el rublo, permitiendo que su valor se refrende ante otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 3.45%, lo que es menor que la volatilidad anual del 13.27%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 86,7 RUB, según los últimos datos registrados.