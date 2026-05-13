Este miércoles, 13 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 86.317 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,37%. En el mercado EUR/RUB, la cotización mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.39% y en el último año retrocedió -6.47%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un ligero aumento en su valor en relación con la semana anterior. Este crecimiento sostenido sugiere un clima de optimismo en los mercados, favoreciendo a la moneda rusa. En comparación con períodos recientes, el rublo ha logrado mantener su impulso, lo que podría indicarle a los inversores una oportunidad favorable. Sin embargo, es crucial monitorear los próximos movimientos para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso fue del 2.46%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 86,3 RUB, según los últimos datos registrados.