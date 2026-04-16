La subida del euríbor ha puesto contra las cuerdas a miles de hogares en España. Las cuotas de la hipoteca han aumentado en pocos meses y muchas economías domésticas han dejado de llegar a fin de mes sin margen de maniobra. El problema no es solo pagar más. El verdadero riesgo aparece cuando el titular deja de abonar las cuotas. A partir de ese momento, el banco puede aplicar sanciones, intereses de demora e incluso iniciar un proceso que termine en embargo. Sin embargo, hay alternativas. El equipo de analistas del comparador de productos bancarios HelpMyCash ha sacado una guía para estos casos, indicando que adelantarse al problema es clave para evitar el peor escenario. El primer paso es asumir la situación sin demora. “No atacar el problema no sirve de nada y es, además, contraproducente”, advierten los analistas de HelpMyCash. Ignorar las dificultades solo agrava la deuda, ya que cada día de retraso suma intereses y comisiones. Actuar antes de dejar de pagar marca la diferencia. Cuando el cliente todavía está al corriente de sus pagos, tiene más margen para negociar con el banco. Además, transmite buena fe, un factor clave para que la entidad esté dispuesta a ofrecer soluciones. El Banco de España también insiste en esta idea en su guía de buenas prácticas para deudores: contactar con la entidad cuanto antes permite encontrar alternativas antes de que la situación sea irreversible, según recoge en su portal oficial. El siguiente paso es claro: hablar con el banco. Pedir una cita y explicar la situación sin rodeos. “El cliente debe exponer su caso sin ambages y pedir soluciones”, señala la guía. A las entidades no les interesa acumular impagos, por lo que suelen estar abiertas a negociar. Las soluciones más habituales pasan por modificar las condiciones del préstamo. Una de las opciones es alargar el plazo de la hipoteca, lo que reduce la cuota mensual. Otra posibilidad es aplicar una carencia, que permite pagar solo intereses o incluso suspender temporalmente las cuotas. Si la situación es más grave, existe el Código de Buenas Prácticas, un mecanismo regulado que obliga a los bancos a ofrecer condiciones especiales a clientes vulnerables. Este paquete incluye medidas como reducir el tipo de interés o ampliar el plazo hasta 40 años, tal como detalla la normativa disponible en el. Cuando se alcanza un acuerdo, el cambio debe formalizarse mediante una novación hipotecaria. Este proceso implica modificar las condiciones del contrato original ante notario. El cliente debe acudir en dos ocasiones: una para recibir información previa y otra para firmar el nuevo acuerdo. La operación tiene costes, aunque limitados. Puede incluir una tasación media de unos 300 euros y una comisión que no supera el 0,1% del capital pendiente si se modifica el plazo. En algunos casos, como cuando se aplica el Código de Buenas Prácticas, estos gastos pueden quedar cubiertos. Una vez ajustada la cuota, el objetivo pasa a ser evitar que la situación se repita. Los expertos recomiendan que el pago de la hipoteca no supere el 30% o 35% de los ingresos y contar con un colchón de ahorro equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos. El margen financiero es ahora la verdadera protección. Porque el problema no empieza cuando sube el euríbor, sino cuando no hay capacidad de reacción frente a ese aumento.