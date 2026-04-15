La hipoteca ha pasado de ser un compromiso asumible a convertirse en una carga difícil de sostener para muchas familias en España. El encarecimiento del crédito y la subida del euríbor han disparado las cuotas de la hipoteca, reduciendo el margen económico de miles de hogares. En este contexto, cada vez más propietarios se enfrentan a una situación límite: no pueden pagar la hipoteca y temen entrar en un proceso de impago de la hipoteca. Según explican en un informe del comparador de productos bancarios HelpMyCash, existen alternativas para evitar ese escenario si se actúa a tiempo y con una estrategia clara. El primer paso es reconocer el problema sin demora. Retrasar la decisión solo agrava la situación y aumenta la deuda. Los expertos lo advierten con claridad: “No atacar el problema no sirve de nada y es, además, contraproducente”. Cuando un propietario deja de pagar la hipoteca, el banco activa mecanismos que encarecen la deuda de forma inmediata. Se aplican intereses de demora, comisiones y, en muchos casos, se produce la inclusión en registros de morosos. Si la situación se mantiene, el proceso puede avanzar hacia la ejecución hipotecaria y el embargo. Por eso, anticiparse es clave. Si ya resulta difícil asumir las cuotas de la hipoteca, actuar antes de dejar de pagar permite negociar en mejores condiciones. Además, si el titular logra ser considerado vulnerable, accede a medidas específicas que pueden aliviar de forma significativa la carga mensual. El siguiente paso consiste en contactar con la entidad financiera. No se trata de esperar una notificación, sino de tomar la iniciativa. “A los bancos no les interesa que se produzca un impago”, señalan los analistas de HelpMyCash. En este escenario, el banco suele plantear soluciones para evitar que el cliente deje de pagar. La más habitual es la modificación del préstamo mediante una novación, que permite reducir las cuotas de la hipoteca al ampliar el plazo o introducir un periodo de carencia. La carencia puede adoptar distintas formas. En algunos casos, se suspenden temporalmente los pagos. En otros, se abonan únicamente los intereses. Ambas opciones alivian la presión inmediata, aunque implican pagar más a largo plazo. Aun así, representan una vía efectiva para quienes no pueden pagar la hipoteca en el corto plazo. Cuando la situación económica es especialmente complicada, el sistema contempla una vía adicional. Los hipotecados que cumplan determinados requisitos pueden ser declarados vulnerables y acogerse al Código de Buenas Prácticas. Este mecanismo obliga al banco a aplicar medidas concretas. Entre ellas, una carencia parcial durante un periodo determinado, la ampliación del plazo hasta un máximo de 40 años y una reducción del tipo de interés. Estas condiciones permiten ajustar las cuotas de la hipoteca a la capacidad real de pago del cliente. Para formalizar estos cambios, es necesario modificar la escritura del préstamo mediante una novación ante notario. Este proceso puede implicar costes, como una tasación o comisiones limitadas por ley. Sin embargo, en los casos cubiertos por el Código de Buenas Prácticas, estos gastos pueden eliminarse. A partir de ahí, el foco pasa a la estabilidad. Evitar volver a una situación de impago de la hipoteca exige ajustar el nivel de endeudamiento. Los expertos recomiendan que la cuota no supere el 30-35% de los ingresos y aconsejan crear un fondo de emergencia que cubra entre tres y seis meses de gastos básicos. La diferencia entre actuar o esperar puede marcar el resultado. Quienes reaccionan a tiempo tienen más opciones de renegociar y sostener su vivienda. En cambio, dejar avanzar el problema reduce el margen y acerca escenarios más difíciles de revertir.