Banco Sabadell registra un beneficio récord de 1390 millones de euros y reafirma su plan estratégico tras frenar la opa de BBVA.

El Ibex 35 vive días de gloria gracias a la banca y al buen comportamiento de la economía española

Banco Sabadell presentó sus primeros resultados pos OPA correspondientes a los primeros nueve meses del año y lo hizo con un beneficio neto de 1390 millones de euros, cifra que explica un incremento del 7,3% en relación al mismo lapso de tiempo de 2024. A pesar que la ganancia marca un récord, ésta se sitúa por debajo de las previsiones de los analistas, que apuntaban al menos a superar la barrera de los 1400 millones. La acción de la entidad catalana cae en Bolsa un 4% a primera hora de la tarde.

En una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad presidida por Josep Oliu argumenta que el aumento del beneficio registrado entre enero y septiembre es fruto del fuerte impulso comercial, con crecimiento de los volúmenes de crédito (8,1% interanual exTSB) y de los recursos de clientes (que exTSB suben un 15,4% en fuera de balance, y un 5% en balance), así como de la reducción de las dotaciones a provisiones (-29,3% exTSB) por el mejor perfil crediticio del banco.

Asimismo, ratifica su promesa de dividendos tras el fracaso de la OPA hostil que sobre la entidad catalana lanzó BBVA.

Precisamente, César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, emitió este jueves un comunicado en el que sostiene que una vez concluida la OPA, “los sólidos resultados del tercer trimestre reafirman a la entidad en sus objetivos de final de año establecidos en el Plan Estratégico 2025-2027, y confirman nuestras previsiones de retribución al accionista de 6.450 millones de euros en el trienio”.

En este punto, vale recordar que en plena ofensiva de la operación que los vascos lanzaron sobre Banco Sabadell, los catalanes se comprometieron a entregar un dividendo por acción superior en los próximos tres años a los 20,44 céntimos pagados con cargo a 2024, “y que la rentabilidad estará en el 16% al final del plan, centrado ahora en el crecimiento y la retribución al accionista, con España como mercado central de actuación” tras la futura venta de la filial británica TSB al Banco Santander.

Por otra parte, el banco afirmó que TSB continuará aportando a la cuenta de resultados del Grupo hasta que se ejecute la operación de traspaso. La subsidiaria aportó 242 millones al resultado de enero a septiembre.

La rentabilidad se incrementa gracias a un fuerte impulso comercial

El banco explica que gracias al fuerte impulso comercial la rentabilidad RoTE del Grupo se incrementó hasta a el 15% (14,1% recurrente), frente al 13,2% de hace un año; en tanto que la ratio de capital CET1 creció 18 puntos básicos en el trimestre y 72% de enero a septiembre, y se situó en el 13,74%. Antes de deducir los dividendos, el capital generado desde el inicio de año ascendió a 176 puntos básicos.

Por su parte, el crédito vivo de Banco Sabadell presenta una evolución positiva en términos interanuales debido al buen comportamiento en España, con crecimientos en todos los segmentos, entre los que destaca la inversión en empresas y el crédito al consumo.

En concreto, la inversión crediticia viva exTSB cerró el pasado mes de septiembre con un saldo de 120.103 millones de euros, un 8,1% más.

En España, la concesión de hipotecas crece un 26% interanual hasta septiembre, y alcanza los 5.062 millones de euros, con un aumento del crédito vivo del 5,6% interanual. Por su parte, el nuevo crédito al consumo ha alcanzado los 2.216 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 19% interanual, incremento que se replica en la cartera total viva de consumo.

En lo que hace al negocio fuerte de la entidad, la producción de préstamos y créditos a empresas en España asciende a 13.902 millones de euros, un 1% menos interanualmente, mientras que la financiación de circulante totaliza 26.415 millones, un 0,2% más que el año anterior. La cartera total de este segmento crece un 6,2% interanual.

Por otra parte, Banco Sabadell alcanzó entre enero y septiembre unos ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) de 4.659 millones de euros, esto es un descenso del 2%. El margen de intereses se situó en 3.628 millones, lo que representa una reducción interanual del 3,2% y del 0,5% trimestral, derivada principalmente de los menores tipos de interés.

No obstante, las comisiones netas se elevaron hasta los 1.032 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un incremento interanual del 2,1% en el Grupo y del 3,7% sin incluir a TSB, como consecuencia de unas mayores tasas de gestión de activos y seguros.

Los costes totales ascendieron a 2.282 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una reducción del 1,1% interanual.

Baja la morosidad entre los clientes

La ratio de morosidad del Grupo mejora hasta el 2,45%, mientras que la ratio de cobertura stage 3 con el total de provisiones se incrementa hasta el 63,8%. A nivel exTSB, la ratio de morosidad baja hasta el 2,75%, mientras que la ratio de cobertura con el total de provisiones sube hasta el 69,3%.

En este sentido, los activos problemáticos muestran una reducción de 69 millones de euros en el trimestre, siendo la reducción del saldo de 26 millones y el de los activos inmobiliarios problemáticos de 44 millones.

Un fuerte compromiso con los accionistas

La estimación para el periodo 2025-2027 es de 6.450 millones de euros, lo que representa cerca del 40% del valor actual de mercado de Banco Sabadell. La entidad mantiene su previsión de que el dividendo en efectivo de 2025, 2026 y 2027 será superior al abonado en 2024 (20,44 céntimos por acción).

Cabe recordar que Banco Sabadell ya aprobó la distribución de un segundo dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 7 céntimos de euro brutos por acción, pagadero el próximo 29 de diciembre.

A esta distribución se le ha de sumar el dividendo extraordinario por importe de 2.500 millones de euros que se repartirá una vez se complete la venta de TSB en los primeros meses de 2026, así como el dividendo complementario y la distribución del exceso de capital con cargo al resultado final del ejercicio actual. Los programas de recompras de acciones seguirán utilizándose como herramienta de distribución de capital.

De cuánto fue el aporte de TSB

La filial británica reportó hasta el cierre del tercer trimestre un beneficio neto individual de 198 millones de libras, lo que representa un alza del 43,9%en tasa interanual, debido al control de los costes y al efecto positivo de la cobertura de tipos (structural hedge). TSB concluyó los nueve primeros meses del ejercicio con una aportación al Grupo Banco Sabadell de 242 millones de euros.

El margen de intereses del banco británico se situó en 781 millones de libras, con un crecimiento del 7% interanual; al tiempo que las comisiones se redujeron un 15,9% interanual, hasta 59 millones de libras. Mientras, los costes totales cerraron con un descenso del 5,3%, hasta 550 millones de libras.