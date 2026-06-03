Los empresarios deberán evitar estos errores en la facturación electrónica para no quedar expuestos a sanciones

Las empresas que desarrollan actividades en Colombia están bajo una vigilancia cada vez más estricta. La firma Saphety, especializada en cumplimiento tributario y documentos electrónicos, advirtió que el margen para incurrir errores en la facturación electrónica se redujo significativamente, en un escenario donde la DIAN valida y cruza información en tiempos cada vez más breves.

Según el informe difundido por la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines (ACIS), esa modernización digital de la fiscalización tributaria afecta especialmente a las organizaciones que aún gestionan procesos manuales o emplean sistemas que no están integrados entre sí.

La DIAN cruza y valida información casi en tiempo real

Alejandro Silva, gerente general de Saphety, explicó que la autoridad tributaria dejó atrás su papel de simple receptora de información. Actualmente, según indicó, la DIAN lleva a cabo procesos permanentes de validación, cruce y seguimiento de datos, lo que obliga a las empresas a gestionar información precisa y disponibles prácticamente de maneta inmediata.

En este contexto, la factura electrónica dejó de ser únicamente un requisito fiscal. Ahora cumple un rol estratégico dentro de la gestión empresarial, ya que cualquier inconsistencia puede traducirse en inconvenientes operativos, contingencias tributarias e incluso afectar la reputación de una organización.

La facturación electrónica se consolida como eje del control empresarial frente a la DIAN. Montaje EC

En este contexto, la factura electrónica dejó de ser únicamente un requisito fiscal. Ahora cumple un rol estratégico dentro de la gestión empresarial, ya que cualquier inconsistencia puede traducirse en inconvenientes operativas, contingencias tributarias e incluso afectar la reputación de una organización.

Las empresas enfrentan un escenario fiscal cada vez más rigurosa

Si bien la autoridad tributaria habilitó en los últimos meses mecanismos para que las compañías puedan subsanar inconsistencias, entre ellos los contemplados en el esquema 20-REG del Decreto 0240 de 2026. Desde Saphety interpretan estas medidas como parte de un contexto de mayor control y exigencia. A su juicio, el mensaje de fondo apunta a un entorno con reglas más estrictas y un margen de error cada vez más reducido.

En ese sentido, Silva advirtió que los asuntos tributarios dejaron de limitarse al ámbito administrativo. Con las actuales herramientas de monitoreo y fiscalización, una falla en la gestión de la información puede escalar rápidamente y generar consecuencias para la operación y la imagen de una empresa.

Qué medidas se recomiendan a las empresas

Para reducir su exposición, la compañía planteó una serie de acciones que las organizaciones deberían acelerar:

Revisar la trazabilidad completa de los procesos de facturación electrónica.

Corregir inconsistencias y mejorar la calidad de la información que se reporta.

Integrar los sistemas contables, financieros y tecnológicos dentro de una misma estructura.

Reducir la dependencia de procesos manuales mediante herramientas de automatización.

Implementar controles preventivos para anticipar contingencias operativas y regulatorias.

Riesgos para las empresas que no se adapten

Quienes no avancen en esa modernización pueden quedar más expuestos frente a los procesos de fiscalización continua que aplica la DIAN. Entre los principales riesgos detectados aparecen:

Aumento de alertas e inconsistencias frente al organismo.

Mayor exposición a auditorías en tiempo real.

Impactos operativos derivados de errores en la información reportada.

Contingencias reputacionales asociadas a incumplimientos.

Las oportunidades que abre el nuevo escenario

Saphety también resaltó el lado positivo del cambio. Las compañías que decidan reforzar sus procesos de cumplimiento y mejorar su infraestructura tecnológica pueden quedar mejor paradas en varios frentes: