En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 21 de mayo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 89.358,68 euros. El valor de apertura refleja una variación del 8,458825 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha tenido una tendencia positiva, mientras que el euro ha mostrado una estabilidad en su valor.

Esto sugiere que el interés en el Bitcoin está aumentando, a la vez que el euro se mantiene constante sin grandes fluctuaciones.

En la última semana, la cotización de Bitcoin cayó un -3.09% y en el último año acumula un -33.9%, lo que evidencia una evolución bajista reciente y una rentabilidad negativa en el periodo anual, coherente con la elevada volatilidad del mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 14.71 %, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.55 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.